    Fransa Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit üzrə Aİ öhdəliklərinin icrasını dəstəkləyib

    • 13 mart, 2026
    • 18:27
    Fransa Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit üzrə Aİ öhdəliklərinin icrasını dəstəkləyib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa İttifaqından (Aİ) olan tərəfdaşlarının Ukrayna üçün 90 milyard avro məbləğində Aİ krediti üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan hər şeyi edəcəklərinə əmin olduğunu bildirib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o bunu Parisdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Biz razılaşdırılmış 90 milyard avro məbləğində kreditin blokdan çıxarılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik", - o deyib.

    E.Makron qeyd edib ki, 2022-ci ildən bəri Aİ tərəfindən göstərilən yardımın ümumi həcmi 200 milyard avroya yaxınlaşır.

    Fransa Prezidenti ayrıca Ukraynanın Avropa inteqrasiyası yoluna dəstək ifadə edib: "Üzvlüyə gedən yol çox səy tələb edir. Lakin Ukraynanın müharibəyə baxmayaraq keçdiyi yol heyranedicidir. Ukrayna ilk danışıq klasterlərinin açılmasına layiqdir. Mən bunda şübhə etmirəm. Yaranmış maneələrə baxmayaraq biz buna nail olacağıq".

    Fransa Emmanuel Makron Avropa İttifaqı Volodimir Zelenski
    Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

    19:17

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 12-si saat 10:00-dək İrandan Azərbaycana 2 309 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    18:49

    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:42
    Foto

    Ağstafada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    18:40

    ABŞ təyyarəsinin İraqda qəzaya uğraması nəticəsində bütün heyət üzvləri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti