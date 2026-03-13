На Глобальном Бакинском форуме обсудили ускорение реализации Повестки-2030

В Баку в рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Ускорение реализации Повестки-2030: инклюзивный рост и устойчивое развитие взаимосвязанности".

Как сообщает Report, участники обсудили ключевые условия достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), включая необходимость инвестиций в человеческий капитал, макроэкономическую стабильность и расширение международного сотрудничества.

Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат подчеркнула, что реализация целей устойчивого развития невозможна без макроэкономической стабильности.

"Это необходимое условие для продвижения всех направлений развития. Эффективность достигается благодаря последовательным реформам, которые способствуют привлечению инвестиций и частного капитала", - отметила она.

По ее словам, такие меры позволят развивающимся странам эффективнее бороться с бедностью и голодом, наращивать инвестиции в здравоохранение и укреплять международные партнерства для достижения целей, обозначенных ООН.

Постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ООН и бывший премьер-министр страны Златко Лагумджия заявил о необходимости создания эффективного механизма оценки прогресса в реализации ЦУР.

"Нам нужна система измерения, которая позволит понять, на каком этапе мы находимся и какие ресурсы необходимо мобилизовать", - сказал он.

Лагумджия также отметил, что одним из основных препятствий для многих развивающихся стран остается ограниченное фискальное пространство, то есть нехватка бюджетных ресурсов. По его словам, международный капитал должен направляться в развивающиеся и формирующиеся экономики на более благоприятных условиях.

Бывший премьер-министр Чехии Йиржи Руснок в свою очередь указал на влияние политических факторов на экономическое развитие. По его словам, рост радикальных и популистских настроений в ряде стран негативно отражается на макроэкономической стабильности, которая является одним из ключевых условий устойчивого развития.

Он также отметил, что многие страны Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, сталкиваются с экономической стагнацией, что усложняет выполнение Целей устойчивого развития. По его мнению, это подчеркивает необходимость усиления международной солидарности, мобилизации инвестиций и укрепления макроэкономической устойчивости.