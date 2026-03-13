    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 18:30
    Qlobal Bakı Forumunda 2030 Gündəliyinin sürətləndirilməsi mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib

    Bakıda XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində "2030 Gündəliyinin sürətləndirilməsi: inklüziv artım və dayanıqlı bağlantı" mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iştirakçılar dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmağın əsas şərtlərini, o cümlədən insan kapitalına investisiyaların, makroiqtisadi sabitliyin və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini müzakirə ediblər.

    Misirin planlaşdırma, iqtisadi inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Raniya Al-Maşat vurğulayıb ki, makroiqtisadi sabitlik olmadan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür.

    "Bu, inkişafın bütün istiqamətlərinin təşviqi üçün zəruri şərtdir. İnvestisiyaların və özəl kapitalın cəlb edilməsinə töhfə verən ardıcıl islahatlar sayəsində səmərəliliyə nail olunur", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu cür tədbirlər inkişaf etməkdə olan ölkələrə yoxsulluq və aclıqla daha səmərəli mübarizə aparmağa, səhiyyə sahəsinə investisiyaları artırmağa və BMT-nin müəyyən etdiyi məqsədlərə çatmaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlıqları gücləndirməyə imkan verəcək.

    Bosniya və Herseqovinanın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi və ölkənin sabiq baş naziri Zlatko Laqumciya dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsində irəliləyişin qiymətləndirilməsi üçün səmərəli mexanizmin yaradılmasının zəruri olduğunu bildirib.

    "Bizə hansı mərhələdə olduğumuzu və hansı resursları səfərbər etməyin vacibliyini anlamağa imkan verəcək ölçmə sistemi lazımdır", - o bildirib.

    Laqumciya qeyd edib ki, büdcə resurslarının çatışmazlığı bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əsas maneələrdən biri olaraq qalır. Beynəlxalq kapital formalaşmaqda və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyata daha əlverişli şərtlərlə yönəldilməlidir.

    Çexiyanın sabiq Baş naziri İrji Rusnok siyasi amillərin iqtisadi inkişafa təsirinə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, bir sıra ölkələrdə radikal və populist əhval-ruhiyyənin artması dayanıqlı inkişafın əsas şərtlərindən biri olan makroiqtisadi sabitliyə mənfi təsir göstərir.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqının bəzi ölkələri, o cümlədən Almaniya, Fransa və İtaliya dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən iqtisadi durğunluqla üzləşir. Sabiq baş nazirin fikrincə, bu, beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsinin, investisiyaların səfərbər edilməsinin və makroiqtisadi dayanıqlığın möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini ön plana çəkir.

