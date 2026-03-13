Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

В Азербайджане необходимо принять закон о климате, соответствующий современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на пленарном заседании парламента.

По его словам, во многих странах климатические законы формируют важные правовые механизмы для регулирования выбросов, повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.

Гурбанов отметил, что принятие такого закона в Азербайджане позволит создать механизмы для формирования углеродных рынков. "За счет международной торговли углеродными кредитами можно привлечь в страну дополнительные финансовые ресурсы", - подчеркнул он.

Депутат также обратил внимание на важность эффективного управления твердыми бытовыми отходами как одного из ключевых элементов экологической политики "нулевых отходов" (Zero Waste): "По данным Всемирного банка, ежегодно в мире образуется около 2 млрд тонн бытовых отходов, и к 2050 году этот показатель может вырасти до 3,4 млрд тонн".

По словам Гурбанова, этим вопросам уделяется особое внимание и на уровне ООН.