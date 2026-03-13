Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 17:37
    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    В Азербайджане необходимо принять закон о климате, соответствующий современным вызовам.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на пленарном заседании парламента.

    По его словам, во многих странах климатические законы формируют важные правовые механизмы для регулирования выбросов, повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.

    Гурбанов отметил, что принятие такого закона в Азербайджане позволит создать механизмы для формирования углеродных рынков. "За счет международной торговли углеродными кредитами можно привлечь в страну дополнительные финансовые ресурсы", - подчеркнул он.

    Депутат также обратил внимание на важность эффективного управления твердыми бытовыми отходами как одного из ключевых элементов экологической политики "нулевых отходов" (Zero Waste): "По данным Всемирного банка, ежегодно в мире образуется около 2 млрд тонн бытовых отходов, и к 2050 году этот показатель может вырасти до 3,4 млрд тонн".

    По словам Гурбанова, этим вопросам уделяется особое внимание и на уровне ООН.

    Садиг Гурбанов Милли Меджлис Закон о климате Углеродные рынки
    Sadiq Qurbanov: "İqlimlə bağlı qanunun qəbuluna ehtiyac var"
    Ты - Король

    Последние новости

    18:02

    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    Здоровье
    17:57

    Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

    Другие страны
    17:55

    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили ускорение реализации Повестки-2030

    Внешняя политика
    17:51

    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В регионе
    17:51
    Фото

    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    Внешняя политика
    17:45

    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    17:37

    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    Инфраструктура
    17:37
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 39 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей