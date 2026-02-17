УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.

В фетве говорится, что, согласно данным Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, Рамазан в этом году начинается 19 февраля, а праздник Фитр (Рамазан) совпадает с праздником Новруз - 20 марта.

Управление мусульман Кавказа составило специальный календарь ежедневных молитв, где указано время имсака и ифтара месяца Рамазан. Календарь размещен на сайте УМК.