    УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

    Религия
    • 17 февраля, 2026
    • 12:26
    УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

    Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.

    В фетве говорится, что, согласно данным Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, Рамазан в этом году начинается 19 февраля, а праздник Фитр (Рамазан) совпадает с праздником Новруз - 20 марта.

    Управление мусульман Кавказа составило специальный календарь ежедневных молитв, где указано время имсака и ифтара месяца Рамазан. Календарь размещен на сайте УМК.

    Ramazan ayının başlaması ilə bağlı fətva verilib
    Лента новостей