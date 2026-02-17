УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Религия
- 17 февраля, 2026
- 12:26
Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.
В фетве говорится, что, согласно данным Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, Рамазан в этом году начинается 19 февраля, а праздник Фитр (Рамазан) совпадает с праздником Новруз - 20 марта.
Управление мусульман Кавказа составило специальный календарь ежедневных молитв, где указано время имсака и ифтара месяца Рамазан. Календарь размещен на сайте УМК.
