Эльнур Багиров: Инфраструктура качества в Азербайджане в этапе системного развития — ИНТЕРВЬЮ

В современную эпоху развитие инфраструктуры качества является одним из показателей конкурентоспособной экономики. Под инфраструктурой качества понимается система институтов и механизмов, обеспечивающих безопасность и надежность продукции и услуг, а также их соответствие международным требованиям. Сюда входят такие направления, как стандартизация, метрология, аккредитация, техническое регулирование и оценка соответствия.

Отраслевые законодательные реформы, новые подходы и достигнутые результаты, которые мы наблюдаем в последнее время в сфере совершенствования инфраструктуры качества в Азербайджане, вызывают большой общественный интерес. На вопросы Report о том, насколько принятые меры влияют как на предпринимателей, так и на повседневную жизнь потребителей, ответил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров.

- В Азербайджане на регулярной основе реализуются институциональные меры по совершенствованию инфраструктуры качества. На фоне этих шагов, как вы оцениваете текущий уровень развития инфраструктуры качества в стране и эффективность формирующейся системы?

- Сегодня инфраструктура качества в Азербайджане превратилась в механизм, создающий реальную экономическую ценность. Это, безусловно, стало возможным прежде всего благодаря планомерным институциональным реформам, проводимым государством. Благодаря "Государственной программе по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы", которую утвердил президент Азербайджана, в стране начался новый этап совершенствования инфраструктуры качества. Программа включает последовательные и целенаправленные меры по развитию национальной системы стандартизации, расширению гармонизации с международными и региональными стандартами, укреплению институциональной и нормативно-правовой базы. Цель - сформировать систему технического регулирования и механизмы государственного контроля в этой сфере, а также привести национальную систему стандартизации в соответствие с международными требованиями. Фундаментальная часть предусмотренных программой мероприятий была успешно реализована Государственным агентством, и процесс продолжается.

Одним из важнейших направлений инфраструктуры качества, безусловно, является техническое регулирование. В современных условиях многообразие продукции актуализирует вызов обеспечения ее безопасности. Формирование системы технического регулирования и принятие национальных технических регламентов в нашей стране служат именно этой цели. Говоря простым языком, техническое регулирование - это нормативно-правовой механизм, устанавливающий требования безопасности для товаров. Эти требования распространяются на непродовольственные потребительские товары и носят обязательный характер. Наряду с этим в технических регламентах могут быть определены обязательные требования к производству, терминологии, символике, упаковке, маркировке, эксплуатации, хранению, транспортировке, продаже, уничтожению и утилизации товаров.

До настоящего времени не существовало единого подхода к определению требований безопасности для непродовольственных товаров, поступающих на потребительский рынок. За последние три года Агентство совместно с другими государственными органами последовательно и системно работало в этом направлении. Одним из наиболее значимых результатов, без сомнения, стала подготовка 44 проектов национальных технических регламентов. Практическая значимость этой работы заключается в том, что технические регламенты сформируют правовые рамки, связанные с безопасностью товаров на потребительском рынке, и обеспечат соответствие продукции минимальным требованиям безопасности. В результате потребитель будет уверен, что приобретаемая непродовольственная продукция безопасна для жизни и здоровья человека.

Подготовка технических регламентов - это комплексная работа, требующая значительных трудовых и ресурсных затрат, а также высокого уровня координации и профессиональных знаний. Она стала возможной благодаря совместным усилиям Агентства и девяти профильных структур (Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства цифрового развития и транспорта, "Азербайджанских железных дорог" и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана). Семь из этих технических регламентов были подготовлены непосредственно Госагентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Они охватывают требования в сфере безопасности товаров легкой промышленности, мебельной продукции, товаров для детей и несовершеннолетних, машин и оборудования, детских игрушек, оборудования для детских игровых площадок, а также требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям.

Следует учитывать, что создание и внедрение системы технического регулирования - это поэтапный, долгосрочный процесс, требующий последовательного подхода. Его цель - сформировать экосистему качества, которая стимулирует деятельность бизнеса в соответствии с международными стандартами, повышает конкурентоспособность и устойчивость. Ключевым принципом в этом процессе является защита интересов предпринимателей, их комфортная и гибкая адаптация к новым требованиям, а также снижение рисков. Это связано с тем, что сфера применения технических регламентов охватывает широкий круг бизнес-сообщества. Иными словами, предприниматели, импортирующие товары или занимающиеся местным производством, являются одновременно заинтересованной стороной и бенефициарами процесса. С учетом этого Агентство проводило интенсивную разъяснительную работу, направленную на повышение общественной информированности о требованиях регламентов и положительных результатах их применения. Чтобы услышать мнения и предложения предпринимателей и всех заинтересованных сторон в процессе принятия технических регламентов проводились общественные слушания и обсуждения. Всего при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было организовано восемь таких мероприятий, участие приняли более 700 заинтересованных сторон. Для информирования предпринимателей и потребителей проекты были опубликованы на официальном сайте Агентства, а заинтересованные стороны получили возможность ознакомиться с регламентами, задать вопросы и представить свои мнения и предложения.

Реальная эффективность системы технического регулирования напрямую зависит от наличия совершенствованных отраслевых правовых механизмов. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало определение рамок товаров, подпадающих под технические регламенты соответствующим решением Кабинета министров Азербайджана. В перечне определены более 1200 видов товаров по 34 категориям, включая моющие средства, топливную продукцию, детские игрушки, изделия легкой промышленности, табачные изделия и другие непродовольственные промышленные товары.

Если в целом взглянуть на сформировавшуюся сегодня картину в сфере качества, можно отметить, что функциональная деятельность Агентства в предыдущий период сопровождалась заметными результатами. В этом контексте особое значение имеет разработка Агентством проекта нормативно-правового акта "Общий перечень схем (модулей) оценки соответствия и процедуры оценки соответствия, содержащие подробные положения этих схем (модулей)". В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил требования к процедурам оценки соответствия товаров, подпадающих под техническое регулирование. Это обусловлено необходимостью подтверждения соответствия непродовольственных потребительских товаров требованиям технических регламентов посредством сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Еще одним важным шагом стали требования к признанию в Азербайджане документов о соответствии, выданных в зарубежных странах. Создание этого механизма будет способствовать ускорению торговли на границе и ввозу импортируемых предпринимателями товаров в страну на более благоприятных условиях. Агентство подготовило соответствующий законопроект и уже представило его правительству.

Другим значимым шагом стало представление правительству законодательных инициатив, подготовленных при участии экспертов Министерства торговли Турции, которые содержат требования к контролю безопасности непродовольственных потребительских товаров на этапах производства, импорта и продажи. Подготовленные проекты, помимо обеспечения корректной маркировки товаров в соответствии с требованиями технических регламентов, помогут предотвратить ввод в оборот поддельной и опасной продукции.

Одним из ключевых аспектов является создание возможностей для объективной оценки соответствия непродовольственных потребительских товаров нормам безопасности. В этом смысле стратегическое значение имеют результаты лабораторных испытаний. Одним из основных столпов устойчивого и эффективного функционирования системы технического регулирования является развитие лабораторной инфраструктуры. Агентство уже провело диагностическую оценку лабораторий с целью определения их возможностей. Были проанализированы возможности 31 лаборатории, находящейся в подчинении государственных структур, и 90 аккредитованных испытательных лабораторий.

На фоне всех реализованных мероприятий можно сказать, что инфраструктура качества в стране уже вышла из стадии становления и перешла на этап системного развития. В ближайшей перспективе - после принятия технических регламентов и начала их применения - мы станем свидетелями реального влияния этой системы на потребительский рынок.

- Институты стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, действующие в подчинении Агентства, в последние годы проходят существенный этап трансформации. В чем заключаются реальные эффекты этих реформ для эффективности национальной системы инфраструктуры качества, международного признания и экономической конкурентоспособности страны?

- Как вам известно, в подчинении Агентства функционируют Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) и Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) - структуры, являющиеся ключевыми опорами устойчивой работы инфраструктуры качества. Эти организации формируют основы для надежной оценки показателей качества и безопасности продукции и услуг, подтверждают точность измерений и обеспечивают проведение процедур оценки в соответствии с международными стандартами и нормативными требованиями.

Совершенствование национальной системы аккредитации с учетом современных вызовов и обеспечение признания результатов оценки соответствия за пределами страны давно входили в число наших целей. С этой целью была изучена практика ряда передовых стран, а также предприняты реальные шаги по приведению систем управления AzAK в соответствие с международным стандартом ISO/IEC 17011:2017 "Оценка соответствия - Требования к органам, аккредитующим органы по оценке соответствия". В результате AzAK был принят в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) по указанному стандарту. Это позволило обеспечить международное признание документов о соответствии, выдаваемых аккредитованными AzAK испытательными и калибровочными лабораториями. Это означает, что сертификат, выданный лабораторией, аккредитованной AzAK, будет признаваться примерно в 140 странах - членах ILAC. При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний и калибровки, а доступ экспортера на глобальные рынки упростится. Это важно и потому, что местные производители смогут конкурировать на международных рынках на равных условиях с зарубежными производителями.

В 2025 году были аккредитованы 172 органа по оценке соответствия, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года. В целом в прошлом году 326 органов по оценке соответствия имели действующий аттестат аккредитации. Эта динамика является реальным индикатором результатов, достигнутых после вступления в международные профильные организации. Аккредитация подтверждает компетентность и легитимность органов по оценке соответствия и укрепляет их позиции на рынке.

Говоря о значении инфраструктуры качества, нельзя не отметить базовую роль стандартизации. Если показатели безопасности продукции определяются в технических регламентах, то стандарты выполняют функцию индикатора качества. Они обеспечивают устойчивость показателей качества, устанавливая единые и ясные требования и рекомендации для производства и сферы услуг.

Положительная динамика последних лет в принятии новых государственных стандартов наглядно демонстрирует рост темпов развития стандартизации в стране и укрепление национальной инфраструктуры качества. Только в 2025 году AZSTAND принял 345 новых государственных стандартов. По сравнению с 2024 годом количество принятых новых стандартов увеличилось на 49%. Эти стандарты охватывают, помимо пищевых технологий и сельского хозяйства, транспорта, информационных и телекоммуникационных технологий, нефтегазовой сферы, химии и смежных технологий, окружающей среды, охраны труда, также и инновационные направления, включая искусственный интеллект.

Внедрение технических регламентов актуализирует и вопрос принятия ссылочных стандартов. Если технический регламент определяет общие требования безопасности для определенных групп товаров, то более специфические и детальные технические характеристики каждого вида продукции внутри этой группы отражаются в ссылочных стандартах. В этой связи хочу обратить внимание на важный факт: в рамках утвержденной AZSTAND "Национальной программы стандартизации на 2026–2028 годы" предусмотрено принятие до 3 тысяч государственных стандартов, около 80% из которых составят ссылочные стандарты.

Дополнительные возможности для ускорения процесса принятия международных стандартов создадут также "Правила применения на территории Азербайджанской Республики международных, региональных, межгосударственных и иностранных стандартов", утвержденные соответствующим решением Кабинета министров. Основная цель правил - систематизировать применение международных стандартов в стране, обеспечить их соответствие национальному законодательству и техническим регламентам, а также укрепить экономическое развитие и международную интеграцию. Эти правила позволят хозяйствующим субъектам выстраивать работу при внедрении технических регламентов в соответствии с требованиями международных стандартов.

Как следующую цепочку системы качества необходимо также отметить работы, проводимые в сфере метрологии. Метрология, как система обеспечения точности измерений, играет ключевую роль в безопасности людей и достоверности расчетов во всех сферах - от здравоохранения до торговли, от промышленности до повседневной жизни, а также способствует повышению качества продукции. Если оценить влияние точности измерений медицинского оборудования, электрических, водяных и газовых счетчиков, весов, машин, устройств и иных многочисленных средств измерения на ежедневную жизнь людей, становится еще очевиднее, насколько метрология полезна обществу.

В этом контексте следует обратить внимание и на проекты по развитию метрологической инфраструктуры, направленные на расширение возможностей измерений и калибровки. В "Плане мероприятий по Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы", утвержденном президентом, предусмотрена реализация современных трансформационных проектов в сфере метрологии. Документ предусматривает создание в AzMİ сети из 20 новых лабораторий и модернизацию 7 действующих лабораторий в соответствии с современными требованиями. С удовлетворением хочу отметить, что реализация проекта уже приносит реальные результаты: за последние два года в целях оптимизации измерений начали работу 12 новых лабораторий. В текущем году планируется создание и ввод в эксплуатацию еще 8 лабораторий.

Созданные в рамках совместного проекта с Национальным институтом метрологии Турции (TÜBİTAK UME) эталонные лаборатории нацелены на организацию измерений в стране на основе международных стандартов, внедрение новых методик и повышение количественных и качественных параметров метрологических услуг. Приоритетом является оснащение современной лабораторной сети передовым оборудованием и приведение ее к новым требованиям. Это откроет новые возможности для удовлетворения метрологических потребностей промышленности, а также для реализации научных исследований и исследовательских проектов. В целом существенное наращивание потенциала измерений и калибровки в стране будет способствовать не только надежности продукции и услуг, но и обеспечению безопасности, снижению рисков в производственных процессах и эффективному использованию ресурсов.

За последние два года были предприняты важные шаги и по интеграции средств измерения, используемых в коммунальных услугах, в единую систему метрологического контроля. В частности, управление лабораторией проверки счетчиков производственного объединения "Азеригаз", лабораторией тестирования и ремонта счетчиков "Азеришыг", а также калибровочной лабораторией водомерных приборов Управления контрольно-измерительных приборов при Службе объединенного водоснабжения крупных городов было передано AzMİ. Практическое значение этого шага можно объяснить так: проведение проверки и контроля счетчиков независимыми структурами, прежде всего, снижает риск конфликта интересов. Это формирует у потребителей уверенность в корректности измерений, предотвращает финансовую нагрузку, возникающую из-за неправильных расчетов, и способствует защите прав и законных интересов потребителей.

Уверен, что, обеспечив согласованность всех компонентов инфраструктуры качества и внедрив современные подходы, мы сможем создать совершенную систему. Все эти меры станут одним из важных этапов укрепления конкурентоспособности национальной экономики.

- Агентство также задействовано в мерах по цифровизации услуг в сфере инфраструктуры качества и регулярно призывает предпринимателей активнее пользоваться электронными сервисами. Как бы вы охарактеризовали новые возможности, созданные для бизнеса в этом направлении?

- Как вам известно, в настоящее время функционирует цифровая платформа, созданная Агентством с учетом потребностей и интересов субъектов, работающих в сфере инфраструктуры качества, - Информационная система качества (e-keyfiyyet.gov.az). Платформа обеспечивает доступность и оперативность услуг в сфере качества. С прошлого года мы активизировали работу по оцифровке услуг в этой сфере и уже наблюдаем реальные результаты. Указы главы государства, изменения в отраслевом законодательстве, а также утверждение Кабинетом министров "Положения об информационной системе качества" сформировали правовую основу цифровизации услуг в сфере качества и открыли возможности для перехода к новому этапу в институциональном плане.

В современном управлении цифровые решения играют ключевую роль в повышении оперативности услуг. В настоящее время через Информационную систему качества обеспечена возможность электронного оформления сертификатов соответствия, свидетельств о проверке, документов о результатах испытаний и других сопутствующих услуг. Для упрощения работы субъектов бизнеса, занимающихся экспортной деятельностью, и процедур выдачи сертификатов происхождения товаров приняты соответствующие меры. В прошлом году в Баку и регионах были организованы встречи с более чем 200 экспортерами, посвященные вопросу получения сертификатов происхождения через Информационную систему качества.

Получение сертификатов происхождения через Информационную систему качества ускоряет обмен данными и делает операции более удобными. Наличие личного кабинета для каждого заявителя в системе обеспечивает возможность подавать заявку на получение сертификата происхождения в любое время суток полностью в электронном формате. Одновременно, поскольку все обращения заявителей управляются через единую электронную базу, становится возможным в режиме реального времени отслеживать статус исполнения документов, ясно видеть, на каком этапе находится процесс, и получать соответствующие отчеты. Хочу особо отметить, что информационная система "e-keyfiyyet" интегрирована с соответствующей информационной системой таможенных органов, а Кабинет министров утвердил нормативно-правовой акт, регулирующий обмен данными. Эта инициатива была реализована в рамках сотрудничества Агентства с Государственным таможенным комитетом для оперативного обмена информацией о документах соответствия и выявленных опасных случаях при контроле импортных товаров на таможенных пунктах, а также передачи Агентству данных о товарах, таможенное оформление которых завершено. Наша цель - обеспечить передачу данных о документах, оформленных в Информационной системе качества, в режиме реального времени в соответствующие таможенные органы, сократить сроки проверки документов и, как следствие, сделать торговые операции на границе более быстрыми и эффективными.

Цифровые решения наряду с доступностью услуг формируют надежную среду взаимодействия между поставщиками услуг, их потребителями и другими заинтересованными сторонами. В этом контексте после подтверждения документов органами по оценке соответствия в Информационной системе качества на сертификатах отображаются идентичные QR-коды, что подтверждает подлинность документов и укрепляет взаимное доверие. QR-коды, размещенные на выдаваемых заявителям документах, позволяют проверить их достоверность.

Форма подачи заявки на получение сертификатов об утверждении типа стандартных образцов и средств измерений также переведена в электронный формат в Информационной системе качества и доступна для физических и юридических лиц, занимающихся импортом, оборотом или эксплуатацией средств измерений. Реестр утвержденных типов стандартных образцов и средств измерений отражается в системе в режиме реального времени.

- Формирование культуры качества способствует развитию здоровых и основанных на доверии отношений между субъектами инфраструктуры качества и потребителями. В завершение как бы вы сформулировали свое обращение к общественности?

- Культура качества не ограничивается соблюдением нормативных требований - это устойчивое партнерство, основанное на взаимной ответственности, внимательном подходе и доверии. В рамках наших просветительских инициатив мы призываем предпринимателей рассматривать качество продукции и услуг как долгосрочную ценность, а потребителей - изучать свои права и делать целенаправленный выбор.

В этой связи на предпринимателей ложится важная ответственность. Организуя бизнес-деятельность, они должны учитывать удовлетворенность потребителей и общественные интересы. Системное соблюдение критериев качества и безопасности позволяет компаниям укрепить репутацию надежных партнеров на рынке. Именно эти показатели лежат в основе успешной и ориентированной на устойчивое развитие бизнес-модели.

В то же время роль потребителей в реализации данной модели также крайне значима. Осведомленный о своих правах потребитель стимулирует предпринимателя повышать стандарты качества и совершенствовать уровень услуг. Такое взаимодействие формирует конкурентную рыночную среду, в которой качество становится приоритетом.

Продвижение культуры качества - общая ответственность общества и задача, служащая единой цели. Наш призыв ясен: каждый предприниматель и каждый потребитель должны придерживаться принципов качества и безопасности, выстраивать партнерство на основе взаимного доверия и ответственности и тем самым способствовать формированию конкурентной и устойчивой рыночной среды. Это является основой повышения социального благосостояния населения и экономического развития.