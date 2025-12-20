İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qazaxda avtomobil hasara çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 20 dekabr, 2025
    • 09:18
    Qazaxda avtomobil hasara çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Qazax rayonunda avtomobil hasara çırpılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Dəmirçilər kəndində qeydə alınıb.

    Minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq hasara çırpılması nəticəsində 2001-ci il təvəllüdlü Nicat Alıyev ölüb, 1996-cı il təvəllüdlü Mustafa Vələdov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qazax avtoqəza
