Qazaxda avtomobil hasara çırpılıb, ölən və xəsarət alan var
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 09:18
Qazax rayonunda avtomobil hasara çırpılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Dəmirçilər kəndində qeydə alınıb.
Minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq hasara çırpılması nəticəsində 2001-ci il təvəllüdlü Nicat Alıyev ölüb, 1996-cı il təvəllüdlü Mustafa Vələdov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
