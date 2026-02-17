İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 fevral, 2026
    • 16:20
    Özbəkistanda Arşın mal alan tamaşası təqdim olunacaq

    Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı və Berdax adına Qaraqalpaq Dövlət Akademik Musiqili Teatrı arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Memorandum teatr sahəsində təcrübə mübadiləsini, birgə tamaşaların hazırlanmasını, qastrol turlarının təşkilini, festivallarda iştirakı və yaradıcılıq görüşlərinin keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu saziş hər iki teatrın kollektivləri üçün yeni yaradıcılıq imkanları açacaq və birgə layihələri reallaşdırmağa imkan verəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Bu ilin sentyabr ayında Berdax adına Qaraqalpaq Dövlət Akademik Teatrının 100 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Nukus şəhərinə səfər edəcək.

    Qonaqlar və tamaşaçılar görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Berdax adına teatrın truppası ilə birgə təqdim olunan məşhur "Arşın mal alan" tamaşasını izləyə biləcəklər.

    Azərbaycan Özbəkistan “Arşın mal alan”
    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Son xəbərlər

    16:50

    Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit mexanizmini işə salmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:43

    Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:42
    Rəy

    Vardanyan cəzasına çatdı: Azərbaycan məhkəməsi sülhə qarşı çıxanlara dərs keçdi - ŞƏRH

    Analitika
    16:36

    Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    16:34

    Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olub

    Region
    16:29

    Azərbaycan və İsrail təmiz enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Energetika
    16:24
    Foto

    Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:20

    Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    16:19

    Hesablama Palatası: Azərbaycanda çayçılıq üzrə dövlət proqramı icra olunmur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti