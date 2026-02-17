В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Каракалпакский государственный академический музыкальный театр имени Бердаха (Узбекистан) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщает министерство культуры Узбекистана.

"Меморандум предусматривает обмен опытом в театральной сфере, постановку совместных спектаклей, организацию гастрольных туров, участие в фестивалях и проведение творческих встреч. Это соглашение откроет новые творческие возможности для коллективов двух театров и позволит реализовать совместные сценические проекты", - говорится в сообщении.

В качестве практической реализации этих инициатив в сентябре текущего года, в честь 100-летнего юбилея Каракалпакского государственного академического театра имени Бердаха, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр приедет в город Нукус.

Гости и зрители смогут увидеть знаменитый спектакль выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", представленный совместно с труппой театра имени Бердаха.