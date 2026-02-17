İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan oxatanları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəliblər

    Fərdi
    • 17 fevral, 2026
    • 16:17
    Azərbaycan oxatanları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəliblər

    Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində qapalı məkanda keçirilən kamandan oxatma üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvləri təsnifat mərhələsini uğurla başa vurublar.

    "Report" Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Məhəmmədəli Əliyev təsnifat mərhələsində 577 xal toplayaraq 20-ci yerdə qərarlaşıb və adını 1/16 finala yazdırıb.

    Gənclər (U-21) kateqoriyasında çıxış edən Fatimə Hüseynli 567 xalla 12-ci olub.

    Nilufər Ağaməmmədli isə 536 xal toplayaraq turniri 31-ci sırada başa vurub və beynəlxalq reytinqdəki mövqeyini qoruyub.

    kamandan oxatma Məhəmmədəli Əliyev Fatimə Hüseynli Nilufər Ağaməmmədli Avropa çempionatı

