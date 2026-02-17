İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 16:36
    Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan, Syerra-Leone, Oman və Sent Lusiya millilərinin iştirak edəcəyi yarışda ilk oyunlar martın 27-də keçiriləcək.

    İlk günün qalibləri martın 30-da finalda, məğlubları isə 3-cü yer uğrunda görüşdə qarşılaşacaqlar.

    27 mart

    15:00. Oman - Syerra-Leone

    "Dalğa Arena"

    19:00. Azərbaycan - Sent Lusiya

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    30 mart

    15:00. 3-cü yer uğrunda oyun

    "Dalğa Arena"

    19:00. Final

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

