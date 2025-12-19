В Баку состоялся показ документального фильма AnewZ о Варданяне

В Киноцентре Низами состоялся показ документального фильма The Oligarch's Design из серии журналистских расследований телеканала AnewZ.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты, руководители различных медиа-структур и общественно-политические деятели.

Документальный фильм The Oligarch's Design основан на информации из открытых источников и международных исследованиях, раскрывших финансовую сеть Troika Laundromat, через которую перемещались миллиарды долларов посредством офшорных структур.

Одной из основных линий документального фильма является хронология событий, связанных с заявлениями Рубена Варданяна об отказе от российского гражданства в 2022 году, его последующим переездом в Карабах и занятием должности в самопровозглашенном сепаратистском режиме.

В фильме также затрагивается тема Aurora Foundation. Представлены интервью с представителями платформы, в которой на протяжении многих лет участвовали известные лица из разных стран мира.