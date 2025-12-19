В Шаруре установлена новая метеостанция
Экология
- 19 декабря, 2025
- 20:04
В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики установлена новая автоматическая метеорологическая станция.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, станция установлена в рамках Государственного инвестиционного проекта при поддержке Национальной службы гидрометеорологии.
Основная цель – обеспечение оперативности и непрерывности гидрометеорологических наблюдений.
