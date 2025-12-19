Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Шаруре установлена новая метеостанция

    Экология
    • 19 декабря, 2025
    • 20:04
    В Шаруре установлена новая метеостанция

    В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики установлена новая автоматическая метеорологическая станция.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, станция установлена в рамках Государственного инвестиционного проекта при поддержке Национальной службы гидрометеорологии.

    Основная цель – обеспечение оперативности и непрерывности гидрометеорологических наблюдений.

    Шарур Нахчыван метеостанция
    Фото
    Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıb

    Последние новости

    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    20:52

    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Происшествия
    20:36

    В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    20:30

    Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

    Другие страны
    20:23

    В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образования

    Внешняя политика
    20:19

    В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE

    Другие страны
    20:17

    В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

    Другие страны
    Лента новостей