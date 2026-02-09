Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    ГУГДП предупреждает о надвигающейся непогоде и призывает к бдительности

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 15:32
    ГУГДП предупреждает о надвигающейся непогоде и призывает к бдительности

    Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и пешеходам в преддверии резкого ухудшения погодных условий.

    Как сообщает Report, по данным Управления, начиная с 10 февраля в стране ожидается ветреная погода, местами мокрый снег и снег, а в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

    ГУГДП рекомендует автомобилистам проявлять повышенную бдительность. В частности, не следует парковать машины под неустойчивыми конструкциями. Особое внимание необходимо уделить превентивным мерам безопасности при управлении грузовыми и длинномерными транспортными средствами с прицепами и тентами.

    В связи с прогнозируемым гололедом водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной или шинами, не соответствующими зимним условиям. Перед выездом рекомендуется тщательно проверить техническое состояние транспортного средства и выбирать скоростной режим исключительно в соответствии с дорожной обстановкой.

    Пешеходам также следует соблюдать максимальную осторожность: избегать действий, способных создать угрозу их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.

    ГУГДП погода гололед снегопад безопасность на дорогах ДТП водители предупреждение
    BDYPİ əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей