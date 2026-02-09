ГУГДП предупреждает о надвигающейся непогоде и призывает к бдительности

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и пешеходам в преддверии резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщает Report, по данным Управления, начиная с 10 февраля в стране ожидается ветреная погода, местами мокрый снег и снег, а в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

ГУГДП рекомендует автомобилистам проявлять повышенную бдительность. В частности, не следует парковать машины под неустойчивыми конструкциями. Особое внимание необходимо уделить превентивным мерам безопасности при управлении грузовыми и длинномерными транспортными средствами с прицепами и тентами.

В связи с прогнозируемым гололедом водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной или шинами, не соответствующими зимним условиям. Перед выездом рекомендуется тщательно проверить техническое состояние транспортного средства и выбирать скоростной режим исключительно в соответствии с дорожной обстановкой.

Пешеходам также следует соблюдать максимальную осторожность: избегать действий, способных создать угрозу их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.