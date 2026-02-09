Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан в 2025 году реализовал 385 проектов на освобожденных территориях

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 15:40
    Азербайджан в 2025 году реализовал 385 проектов на освобожденных территориях

    В 2025 году на освобожденных территориях Азербайджана реализовано 385 проектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, на их реализацию потрачено 3 млрд 781,9 млн манатов, что составляет 94,5% от предусмотренных на 2025 год средств (4 млрд манатов).

    Среди проектов, реализованных в Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году, 56 касались сферы транспорта, 78 - водного хозяйства и мелиорации, 19 - энергетики, 7 - обороны и правоохранительной деятельности, 177 - социальной сферой и 48 - прочих направлений.

    В отчетный период на реализацию проектов в сфере транспорта направлено 1 млрд 991,5 млн манатов (99% от предусмотренных средств), соцпроектов - 1 млрд 67,4 млн манатов (93%), в сфере водного хозяйства и мелиорации - 123,7 млн манатов (67%), энергетики - 132,3 млн манатов (100%), обороны и правоохранительной деятельности - 84,7 млн манатов (91%), прочих - 382,4 млн манатов (90%).

    освобожденные территории Карабах Восточный Зангезур проекты Минфин Азербайджана
    Azərbaycan ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 385 layihə icra edib
    Azerbaijan implemented 385 projects in liberated territories in 2025
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей