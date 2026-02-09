Азербайджан в 2025 году реализовал 385 проектов на освобожденных территориях

В 2025 году на освобожденных территориях Азербайджана реализовано 385 проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, на их реализацию потрачено 3 млрд 781,9 млн манатов, что составляет 94,5% от предусмотренных на 2025 год средств (4 млрд манатов).

Среди проектов, реализованных в Карабахе и Восточном Зангезуре в прошлом году, 56 касались сферы транспорта, 78 - водного хозяйства и мелиорации, 19 - энергетики, 7 - обороны и правоохранительной деятельности, 177 - социальной сферой и 48 - прочих направлений.

В отчетный период на реализацию проектов в сфере транспорта направлено 1 млрд 991,5 млн манатов (99% от предусмотренных средств), соцпроектов - 1 млрд 67,4 млн манатов (93%), в сфере водного хозяйства и мелиорации - 123,7 млн манатов (67%), энергетики - 132,3 млн манатов (100%), обороны и правоохранительной деятельности - 84,7 млн манатов (91%), прочих - 382,4 млн манатов (90%).