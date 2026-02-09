İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 385 layihə icra edib

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 15:01
    Azərbaycan ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 385 layihə icra edib

    2025-ci ildə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 385 layihə icra edilib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu layihələrin icrasına 3 miyard 781,9 milyon manat xərclənib ki, bu da faktiki ayırmaların 94,5 %-ni təşkil edib.

    Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra edilmiş layihələrin 56-sı nəqliyyat, 78-si su təsərüffatı və meliorasiya, 19-u energetika, 7-si müdafiə və hüquq-mühafizə, 177-si sosial, 48-i isə sair layihələr olub.

    Hesabat dövründə nəqliyyat sektoru layihələrinin icrasına 1 milyard 991,5 milyon manat (icra 99 %), sosial layihələrin icrasına 1 milyard 67,4 milyon manat (93 %), sair layihələrin icrasına 382,4 milyon manat ( 90 %), su təsərüffatı və meliorasiya layihələrin icrasına 123,7 milyon manat (67 %), energetika layihələrinin icrasına 132,3 milyon manat (100 %), müdafiə və hüquq-mühafizə layihələrinin icrasına 84,7 milyon manat (91 %) vəsait xərclənib.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Maliyyə Nazirliyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
    Азербайджан в 2025 году реализовал 385 проектов на освобожденных территориях
    Azerbaijan implemented 385 projects in liberated territories in 2025

    Son xəbərlər

    16:10

    İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:10

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib

    Digər
    16:10

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    16:09

    İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vurur

    Xarici siyasət
    16:05

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    15:59

    Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏY

    Xarici siyasət
    15:58

    Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    15:51
    Foto

    ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    15:47
    Foto

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri kollektivə təqdim edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti