Франция и Украина договорились о совместном производстве вооружений

Киев и Париж договорились о совместном производстве вооружений на территориях Украины и Франции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсети Telegram.

"Вместе с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону", - написал Федоров.

Кроме того, министр отметил, что французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.

"Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставке и ускорению производства ракет Aster", - сообщил Федоров.

Отдельно стороны обсудили предоставление Украине дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.

"Сосредоточились на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы. Также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского союза и программы SAFE", - подчеркнул министр.