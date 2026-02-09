Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции
Бизнес
- 09 февраля, 2026
- 15:11
В январе этого года Азербайджан импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $744 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетном периоде общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 14,3% в годовом сравнении, достигнув $522 млн.
Наибольший объем импорта из Турции осуществили Китай - $147,678 млн (+29,1%), США - $36,179 млн (-16,2%) и Болгария - $35,402 млн (+38,2%).
Последние новости
16:25
Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражениеВ регионе
16:25
Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoICДругие страны
16:22
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела ЭпштейнаДругие страны
16:20
В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%Финансы
16:09
Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"Внешняя политика
16:03
Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с АзербайджаномВнешняя политика
16:02
Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 разБизнес
15:55
Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным деламФинансы
15:54