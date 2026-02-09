Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    Бизнес
    • 09 февраля, 2026
    • 15:11
    В январе этого года Азербайджан импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $744 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетном периоде общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 14,3% в годовом сравнении, достигнув $522 млн.

    Наибольший объем импорта из Турции осуществили Китай - $147,678 млн (+29,1%), США - $36,179 млн (-16,2%) и Болгария - $35,402 млн (+38,2%).

    импорт Турция горнодобывающая промышленность
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 39 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijan reduces spending for imports of mining products from Türkiye 35%
