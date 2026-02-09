Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка
Суд в Уфе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для 15-летнего подростка, который напал на студентов в корпусе общежития медуниверситета для иностранцев.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Несовершеннолетний обвиняемый будет находиться в СИЗО до 7 апреля 2026 года.
Инцидент произошел 7 февраля. В результате нападения ножевые ранения получили четыре студента. Помимо студентов, пострадали двое полицейских. При задержании он оказал сопротивление. Кроме того, фигурант причинил себе телесное повреждение.
