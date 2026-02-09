Минфин Азербайджана в 2025 году подготовил 150 проектов правовых актов
Финансы
- 09 февраля, 2026
- 15:43
Министерство финансов Азербайджана подготовило в 2025 году проекты 150 правовых актов, из которых утверждены 45.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Согласно информации, из подготовленных в течение года проектов правовых актов 43 являлись законами, 50 - указами президента, 9 - постановлениями Кабинета министров, 4 - распоряжениями президента, 40 - распоряжениями Кабинета министров, 4 - решениями коллегии министерства.
В отчетный период в министерство поступили проекты 1 248 правовых актов, из которых на 1 002 было дано правовое заключение, а 246 были завизированы руководством министерства.
Последние новости
16:25
Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражениеВ регионе
16:25
Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoICДругие страны
16:22
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела ЭпштейнаДругие страны
16:20
В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%Финансы
16:09
Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"Внешняя политика
16:03
Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с АзербайджаномВнешняя политика
16:02
Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 разБизнес
15:55
Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным деламФинансы
15:54