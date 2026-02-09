Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Минфин Азербайджана в 2025 году подготовил 150 проектов правовых актов

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 15:43
    Министерство финансов Азербайджана подготовило в 2025 году проекты 150 правовых актов, из которых утверждены 45.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Согласно информации, из подготовленных в течение года проектов правовых актов 43 являлись законами, 50 - указами президента, 9 - постановлениями Кабинета министров, 4 - распоряжениями президента, 40 - распоряжениями Кабинета министров, 4 - решениями коллегии министерства.

    В отчетный период в министерство поступили проекты 1 248 правовых актов, из которых на 1 002 было дано правовое заключение, а 246 были завизированы руководством министерства.

