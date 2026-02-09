Минфин Азербайджана в 2025 году подготовил 150 проектов правовых актов

Министерство финансов Азербайджана подготовило в 2025 году проекты 150 правовых актов, из которых утверждены 45.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, из подготовленных в течение года проектов правовых актов 43 являлись законами, 50 - указами президента, 9 - постановлениями Кабинета министров, 4 - распоряжениями президента, 40 - распоряжениями Кабинета министров, 4 - решениями коллегии министерства.

В отчетный период в министерство поступили проекты 1 248 правовых актов, из которых на 1 002 было дано правовое заключение, а 246 были завизированы руководством министерства.