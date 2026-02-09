İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə Nazirliyi ötən il 150 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb

    • 09 fevral, 2026
    2025-ci ildə Maliyyə Nazirliyi 150 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb, bunun 45-i təsdiqlənib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, il ərzində hazırlanmış hüquqi akt layihələrinin 43-ü qanun, 50-si prezident fərmanı, 9-u Nazirlər Kabinetinin qərarı, 4-ü prezident sərəncamı, 40-ı Nazirlər Kabinetinin sərəncamı, 4-ü isə nazirliyin kollegiya qərarı olub.

    Hesabat dövründə nazirliyə 1 248 hüquqi aktın layihəsi daxil olub ki, bunun da 1 002-nə hüquqi rəy verilib, 246-nı nazirliyin rəhbərliyi vizalayıb.

    Минфин Азербайджана в 2025 году подготовил 150 проектов правовых актов

