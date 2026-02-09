Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 8 градусов

В Азербайджане 10-11 февраля ожидается нестабильная погода с периодическими осадками в виде снега.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается усиление северо-западного ветра, а температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля прогнозируются периодические осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На протяжении дня в некоторых местах возможно усиление интенсивности осадков.

В регионах 10-11 февраля также ожидается дождливая погода и снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки.

С 10 по 12 февраля в ряде горных и предгорных районов страны на автодорогах прогнозируется образование гололедицы.