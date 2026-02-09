Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 8 градусов

    Экология
    • 09 февраля, 2026
    • 15:24
    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 8 градусов

    В Азербайджане 10-11 февраля ожидается нестабильная погода с периодическими осадками в виде снега.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается усиление северо-западного ветра, а температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.

    В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля прогнозируются периодические осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На протяжении дня в некоторых местах возможно усиление интенсивности осадков.

    В регионах 10-11 февраля также ожидается дождливая погода и снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки.

    С 10 по 12 февраля в ряде горных и предгорных районов страны на автодорогах прогнозируется образование гололедицы.

    Növbəti iki gündə temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
