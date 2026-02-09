Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 8 градусов
Экология
- 09 февраля, 2026
- 15:24
В Азербайджане 10-11 февраля ожидается нестабильная погода с периодическими осадками в виде снега.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается усиление северо-западного ветра, а температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.
В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля прогнозируются периодические осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На протяжении дня в некоторых местах возможно усиление интенсивности осадков.
В регионах 10-11 февраля также ожидается дождливая погода и снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки.
С 10 по 12 февраля в ряде горных и предгорных районов страны на автодорогах прогнозируется образование гололедицы.
Последние новости
16:25
Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражениеВ регионе
16:25
Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoICДругие страны
16:22
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела ЭпштейнаДругие страны
16:20
В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%Финансы
16:09
Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"Внешняя политика
16:03
Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с АзербайджаномВнешняя политика
16:02
Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 разБизнес
15:55
Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным деламФинансы
15:54