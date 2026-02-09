Испанский эксперт: Нарративы ряда западных СМИ вредят миру на Южном Кавказе

После трех десятилетий конфликта Азербайджан и Армения приблизились к заключению всеобъемлющего мирного договора, однако на фоне достигнутого прогресса в западных СМИ появляются все больше провокационных публикаций, нацеленных на подрыв процесса нормализации.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье профессора права Международного университета Ла-Риохи Карлоса Уриарте Санчеса для издания The Diplomat in Spain.

По словам автора, после завершения военной фазы конфликта в 2020 году и полной ликвидации сепаратистского режима в Карабахе в сентябре 2023 года Баку и Ереван последовательно продвигаются к мирному соглашению.

"Непрямые переговоры при посредничестве были заменены прямым диалогом между сторонами. Оба правительства публично заявили о намерении закрыть этап конфликта. Однако именно в этот момент, когда мирный процесс остается хрупким, но реальным, некоторыми западными СМИ распространяется волна обвинений, не имеющих ни исторической, ни юридической основы", - отметил Санчес.

Профессор подчеркивает, что ядром конфликта между Азербайджаном и Арменией была длительная оккупация азербайджанских территорий, а не абстрактный территориальный спор.

Он напоминает, что в марте 2025 года Баку и Ереван объявили о завершении переговоров по тексту мирного договора, в рамках которого Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах.

"При посредничестве Соединенных Штатов в августе 2025 года обе страны подписали Совместную декларацию, подтвердив приверженность нормализации отношений, а также парафировали текст мирного договора. После этого были согласованы практические меры по укреплению взаимного доверия", - подчеркнул автор, добавив, что речь идет не о символических жестах, а о реальных признаках замены логики конфронтации логикой мирного сосуществования.

Вместе с тем, по его словам, на этом фоне в ряде западных СМИ, в том числе испанских, распространяются нарративы, все более оторванные от фактической реальности. В частности, в публикациях таких изданий, как El País, Азербайджан обвиняется в якобы "этнических чистках" и "намеренной дестабилизации".

Санчес подчеркивает, что утверждения о "этнической чистке" после восстановления Азербайджаном суверенитета в Карабахе не нашли подтверждения в международных оценках. Миссия ООН, посетившая регион после сентября 2023 года, не выявила доказательств подобных обвинений. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре 2023 года заявлял об отсутствии прямой угрозы для гражданского населения в Карабахе.

"Армения движется к парламентским выборам - периоду, традиционно усиливающему внутреннюю поляризацию. Пророссийские оппозиционные силы открыто отвергли мирный процесс, представляя нормализацию с Азербайджаном как капитуляцию и требуя отмены достигнутых соглашений. Внешние нарративы, изображающие Азербайджан как неизменно враждебную сторону, усиливают жесткие позиции в Армении и ослабляют реформаторские силы, ориентированные на мир, тем самым косвенно способствуя интересам Кремля", - отметил он.

В статье также подчеркивается, что устойчивый мир на Южном Кавказе имеет стратегическое значение для Европы - как с точки зрения энергетической безопасности, так и в контексте развития транспортных коридоров между Центральной Азией и Европейским союзом.

"Если западные страны действительно стремятся к долгосрочному миру в регионе, они должны опираться на проверенные факты, поддерживать посреднические усилия и избегать риторики, которая отдаляет позиции сторон. После тридцати лет вражды Армения и Азербайджан движутся к миру. Этот процесс заслуживает взвешенной поддержки. Искажение реальности недопустимо и может иметь серьезные последствия для окончательного мира, стабильности и развития региона. Взаимосвязанность Центральной Азии и Южного Кавказа имеет жизненно важное значение для Европы в контексте энергетической стратегической автономии. Испания также должна способствовать этому, отстаивая европейскую политику", - резюмировал Карлос Уриарте Санчес.