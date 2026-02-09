В Азербайджане на исполнении находились более 17 тыс. муниципальных актов

В Азербайджане в 2025 году на исполнении находились 17 053 административных акта муниципалитетов, связанных с дебиторской задолженностью.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, обсужденном в Комитете по региональным делам Милли Меджлиса.

Согласно документу, только в течение 2025 года компетентными органами к исполнению были приняты 9 696 административных актов муниципалитетов по уплате дебиторской задолженности. С учетом остатка на исполнении находились 17 053 административных акта.

В течение года исполнение 11 360 актов, или 66,6% от общего числа, было завершено либо частично реализовано. Оставшиеся к концу 2025 года 5 693 дела находятся под контролем, и по ним принимаются необходимые меры.