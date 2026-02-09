Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане на исполнении находились более 17 тыс. муниципальных актов

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 15:18
    В Азербайджане на исполнении находились более 17 тыс. муниципальных актов

    В Азербайджане в 2025 году на исполнении находились 17 053 административных акта муниципалитетов, связанных с дебиторской задолженностью.

    Как сообщает Report, такие данные приводятся в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, обсужденном в Комитете по региональным делам Милли Меджлиса.

    Согласно документу, только в течение 2025 года компетентными органами к исполнению были приняты 9 696 административных актов муниципалитетов по уплате дебиторской задолженности. С учетом остатка на исполнении находились 17 053 административных акта.

    В течение года исполнение 11 360 актов, или 66,6% от общего числа, было завершено либо частично реализовано. Оставшиеся к концу 2025 года 5 693 дела находятся под контролем, и по ним принимаются необходимые меры.

    муниципалитеты административные акты дебиторская задолженность
    Bələdiyyələrin debitor borcların ödənilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi 17 053 inzibati akt icraatdadır
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей