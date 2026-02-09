İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bələdiyyələrin debitor borcların ödənilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi 17 053 inzibati akt icraatdadır

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 13:59
    Bələdiyyələrin debitor borcların ödənilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi 17 053 inzibati akt icraatdadır

    2025-ci il ərzində debitor borcların ödənilməsi ilə bağlı bələdiyyələr tərəfindən qəbul edilmiş 9 696 inzibati akt icra məmurları tərəfindən icraata qəbul olunub və icraatda qalıqla birgə 17 053 inzibati akt olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu haqda məlumat Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsində əks olunub.

    Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsində müzakirə olunan məruzədə qeyd olunub ki, il ərzində onlardan 11 360-nın, başqa sözlə 66,6 faizinin icraatı tamamlanıb, yaxud icrası qismən təmin edilib.

    Sənədə görə, 2025-ci ilin sonuna qalıq qalan 5 693 iş nəzarətdə saxlanılmaqla icrası istiqamətində zəruri tədbirlər görülməkdədir.

    Milli Məclis Bələdiyyə məruzə

