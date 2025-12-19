В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима
Внутренняя политика
- 19 декабря, 2025
- 19:32
Кабинет министров принял решение о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 апреля 2026 года.
Напомним, срок особого карантинного режима на территории страны истекал 1 января 2026 года.
Последние новости
20:56
СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденцииДругие страны
20:54
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииПроисшествия
20:53
Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотикахФутбол
20:52
Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов ИранаПроисшествия
20:36
В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войнеВнешняя политика
20:30
Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участниковДругие страны
20:23
В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образованияВнешняя политика
20:19
В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFEДругие страны
20:17