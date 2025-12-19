Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима

    Внутренняя политика
    19 декабря, 2025
    19:32
    В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима

    Кабинет министров принял решение о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 апреля 2026 года.

    Напомним, срок особого карантинного режима на территории страны истекал 1 января 2026 года.

    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb
    Special quarantine regime extended in Azerbaijan

