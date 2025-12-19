Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb
Daxili siyasət
- 19 dekabr, 2025
- 19:28
Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetində qərar qəbul edilib.
Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarə əsasən, COVID-19 infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 aprel saat 06:00-dək uzadılıb.
Son xəbərlər
20:02
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin növbəti qalibləri müəyyənləşibFərdi
19:52
Foto
Baş Prokurorluqda türk dövlətlərinin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunubXarici siyasət
19:48
Foto
"AnewZ" TV-nin hazırladığı "The oligarch's design" sənədli filminin rəsmi nümayişi olubMedia
19:47
Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşibFutbol
19:46
Türkiyə ABŞ-nin "Sezar" qanununu ləğv etməsini alqışlayıbDigər ölkələr
19:42
Norveç Ukraynaya 8,2 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyibDigər ölkələr
19:38
Türkiyədə Rusiya istehsalı olan qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb - YENİLƏNİBRegion
19:32
Foto
Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıbEkologiya
19:28