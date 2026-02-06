Səfir: Əmman və Bakı 2026-cı ildə fəal dialoq planlaşdırır
- 06 fevral, 2026
- 18:11
Bu il Azərbaycan və İordaniya səyləri əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi və genişləndirilməsinə yönəltmək niyyətindədir.
Bu barədə İordaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ömər əl-Nəhar "Report"a müsahibəsində bildirib.
"2026-cı ilin gündəliyi əldə olunmuş razılaşmaların icrasına və genişləndirilməsinə yönələcək. Hazırda müzakirə mərhələsində olan 12 layihə əczaçılıq, energetika, rəqəmsallaşma, nəqliyyat-logistika sahələrini və investisiya əməkdaşlığını əhatə edir – bu istiqamətlər Azərbaycanın iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə milli prioritetlərinə və İordaniyanın regional iqtisadi hab kimi strateji mövqeyinə uyğundur. 2025-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində formalaşdırılmış institusional baza sazişlərin konkret nəticələrə çevrilməsi üçün nazirlik və qurumların əlaqələndirilmiş fəaliyyətini tələb edən illik icra mərhələlərini nəzərdə tutur", - o deyib.
Səfir qeyd edib ki, strateji prioritet isə bu yaxınlarda imzalanmış sazişlərin praktiki icrasıdır: gömrük əməkdaşlığı haqqında çərçivə sazişi texniki protokollar vasitəsilə tətbiq edilməlidir; turizm sahəsində əməkdaşlıq proqramı birgə marketinq təşəbbüslərini və viza rejiminin sadələşdirilməsi üzrə tədbirləri tələb edir; Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və "Jordan Enterprise Development Corporation" (JEDCO) arasında kiçik və orta müəssisələr sahəsində əməkdaşlıq memorandumu qarşılıqlı sahibkarlıq fəaliyyəti üçün konkret sahələrin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur.
"2025-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramının icrası üzrə praktiki vəzifələr yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin nəzərdən keçirildiyini göstərir. İordaniya tərəfindən Hökumətlərarası Komissiyanın noyabrda keçirilən iclası zamanı təklif olunan Əmmanda birgə biznes forumu Azərbaycanın işgüzar dairələrinin və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin yüksək səviyyədə iştirakını nəzərdə tutur. Hökumətlərarası Komissiyanın müntəzəm iclasları ilə formalaşmış institusional dinamika, eləcə də bu yaxınlarda imzalanmış sazişlərin icrasının zəruriliyi onu göstərir ki, 2026-cı ildə, çox güman ki, yüksək səviyyəli təmasların intensiv səviyyəsi qorunub saxlanılacaq", - səfir vurğulayıb.
Bundan əlavə, onun sözlərinə görə, 2026-cı ilin may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyasında (WUF13) İordaniyanın konkret təmsilçilik səviyyəsi ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama verilməyib: "Lakin ən çox ehtimal olunan nazirlər səviyyəsində iştirakdır".
O vurğulayıb ki, ölkə mürəkkəb şəraitdə şəhər inkişafının idarə edilməsi sahəsindəki təcrübəsini nümayiş etdirmək, urbanizasiya və qaçqınların yerləşdirilməsi sahəsində bilik mübadiləsi aparmaq, həmçinin davamlı inkişaf üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıqlar axtarmaq üçün WUF13-dən istifadə etmək niyyətindədir.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.