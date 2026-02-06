Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

В 2026 году Азербайджан и Иордания намерены сосредоточить усилия на реализации и расширении достигнутых договоренностей.

Об этом в интервью Report заявил посол Иордании в Азербайджане Омар аль‑Нахар.

"Повестка на 2026 год будет сосредоточена на реализации и расширении достигнутых договоренностей. В настоящее время обсуждаются двенадцать совместных проектов в сферах фармацевтики, энергетики, цифровизации, транспорта и логистики, туризма, развития малого и среднего бизнеса и инвестиций. Институциональная база, сформированная в рамках программы сотрудничества на 2025-2027 годы, предусматривает ежегодные этапы реализации, требующие скоординированных действий министерств и ведомств для преобразования соглашений в конкретные результаты", - сказал он.

Омар аль‑Нахар отметил, что стратегическим приоритетом является практическая реализация недавно подписанных соглашений между Азербайджаном и Иорданией: рамочное соглашение о таможенном сотрудничестве должно быть внедрено через технические протоколы; программа сотрудничества в сфере туризма требует совместных маркетинговых инициатив и мер по упрощению визового режима; меморандум о сотрудничестве в сфере малых и средних предприятий (МСП) между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO) предполагает определение конкретных отраслей для предпринимательского взаимодействия.

"Практические задачи по реализации программы сотрудничества на 2025-2027 годы указывают на то, что взаимные визиты на высоком уровне находятся на рассмотрении. Предложенный Иорданией в ходе ноябрьского заседания МПК (межправкомиссии - ред.) совместный бизнес-форум в Аммане предусматривает участие представителей деловых кругов и государственных структур Азербайджана на высоком уровне. Институциональная динамика, сформированная регулярными заседаниями межправительственной комиссии, а также необходимость реализации недавно подписанных соглашений свидетельствуют о том, что в 2026 году, скорее всего, сохранится интенсивный уровень контактов на высоком уровне", - подчеркнул посол.

Кроме того, по его словам, официальных заявлений о конкретном уровне представительства Иордании на конференции ООН WUF13 в мае 2026 года в Баку нет: "По состоянию на начало февраля 2026 года официальных публичных заявлений относительно конкретного уровня представительства Иордании на WUF13 сделано не было. Однако, наиболее вероятным является участие на уровне министров".

Он подчеркнул, что страна намерена использовать WUF13 для демонстрации опыта управления городским развитием, обмена знаниями в сфере урбанизации и размещения беженцев, а также для поиска международных партнерств по устойчивому развитию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.