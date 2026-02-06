İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Fərid Əhmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    • 06 fevral, 2026
    • 17:58
    Fərid Əhmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Göyçay şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Göyçay, Ağdaş, Ağsu, Zərdab, İsmayıllı, Kürdəmir, Ucar və Şamaxı rayonlarından ümumilikdə 74 vətəndaşın ədliyyə fəaliyyəti ilə, eləcə də ədliyyə orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciəti dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində müsbət həllini tapıb.

    Əlavə araşdırma tələb edən digər müraciətlərə isə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə baxılması ilə bağlı Nazirliyin aidiyyəti struktur qurumlarının rəhbər şəxslərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilib.

    Ədliyyə Nazirliyi Qəbul Göyçay Fərid Əhmədov

    Son xəbərlər

    18:07

    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    18:05

    İran ilə ABŞ arasında danışıqlar davam etdiriləcək - YENİLƏNİB

    Region
    18:04

    "Arsenal" "Borussiya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    18:03

    Azərbaycanda yeni yaradılan hər iki milli parkda ova icazə veriləcək

    Ekologiya
    17:58
    Foto

    Fərid Əhmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    17:56

    "İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası" dəyişib, sənəd üçün strateji layihələr müəyyənləşib

    Biznes
    17:54

    İki milli park haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:54

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 25 min manatdan çox ziyan dəyib

    Hadisə
    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti