    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 06 fevral, 2026
    • 18:07
    Azərbaycan cüdoçularının Böyük Dəbilqə turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fransanın paytaxtı Parisdə "Böyük Dəbilqə" turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan ilin ilk yarışında Azərbaycan 5 çəki dərəcəsində 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 78 ölkədən 488 cüdoçu iştirak edəcək.

    Paris "Böyük Dəbilqə"sinin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 11:00-dan, final bloku isə 20:00-dan etibarən start götürəcək.

    Kişilər

    60 kq, 1/16 final

    Balabəy Ağayev – Kim Hvasu (Koreya) / Fransisko Qarriqos (İspaniya) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/16 final

    Nazir Talıbov – Migel Qaqo (Portuqaliya) / Erbol Abasbekov (Qırğızıstan) cütünün qalibi ilə

    Ruslan Paşayev – Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) / Bence Ponqrats (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

    81 kq, 1/16 final

    Zelim Tçkayev – Vanq Cian-nan (Çin) / Lova Mahaisoa Randrianasolo (Madaqaskar) cütünün qalibi ilə

    Vüsal Qələndərzadə – Saşa Jiqli (Fransa) / Mixaylo Svidrak (Ukrayna) cütünün qalibi ilə

    100 kq, 1/16 final

    Əjdər Bağırov – Denis Sedrik Nquyassa Bekai (Mərkəzi Afrika Respublikası)

    +100 kq, 1/16 final

    Uşanqi Kokauri – Marvin Belz (Almaniya)

    Kənan Nəsibov – Ştefan Heqi (Avstriya)

