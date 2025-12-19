Литва согласна на переговоры с Беларусью на уровне посла по особым поручениям

Литва рассматривает возможность переговоров с Беларусью на уровне посла по особым поручениям.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила пресс-секретарь литовского МИД Кристина Беликова.

"Литва неоднократно предлагала Беларуси контакты для обсуждения пограничного вопроса или других возникающих проблем. Для этого был предложен посол по особым поручениям, ответственный за пограничные вопросы. Предложение о переговорах на этом уровне по-прежнему актуально", - сказала Беликова.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко 19 декабря заявил, что Литва согласилась на диалог на уровне заместителей глав МИД, и добавил, что Минск открыт для этого разговора.

Отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре, после нескольких случаев появления над Литвой метеозондов с контрабандой, из-за которых приходилось останавливать работу аэропорта Вильнюса. Литва решила на месяц закрыть сухопутную границу.