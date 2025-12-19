WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sabunçuda avtoqəza olub, ölən var

    Hadisə
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:13
    Sabunçuda avtoqəza olub, ölən var

    Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı deformasiyaya uğrayan avtomobildən sıxılı vəziyyətdə qalan bir nəfərin meyiti çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza yerinə FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Müəyyən edilib ki, "Renault" markalı minik avtomobili aşıb və 1 nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən 1 nəfərin meyiti çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.

    yol-nəqliyyat hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi

    Son xəbərlər

    09:17

    İlin mediası – "Tech Xəbər" seçildi

    İKT
    09:15

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:13

    Sabunçuda avtoqəza olub, ölən var

    Hadisə
    09:08

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir

    Futbol
    08:54
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:50

    Banqladeşdə etirazlarda yandırılan ofislərdən 25 jurnalist xilas edilib

    Digər ölkələr
    08:49

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti