İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail XİN İranın Naxçıvana hücumu barədə: karnaval bitdi, maskalar düşdü

    Digər
    • 05 mart, 2026
    • 15:58
    İsrail XİN İranın Naxçıvana hücumu barədə: karnaval bitdi, maskalar düşdü

    İranın Azərbaycana hücumu onu sübut edir ki, Tehran vəziyyətə nəzarəti itirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrail xarici işlər nazirinin müavini Şaren Haskel bildirib.

    "Bu gün səhər Azərbaycanda İranın vəziyyətə nəzarəti tamamilə itirdiyinə dair daha bir sübut əldə etdik. Ayətullah rejimi daha bir qonşu ölkənin mülki hava limanına raketlər və pilotsuz uçuş aparatları atdıqda aydın olur: karnaval bitdi, maskalar düşdü", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Haskel bildirib ki, Tehran daha proksi təşkilatların arxasında gizlənmir, əksinə, xaos yaratmaq üçün birbaşa hücum edir.

    "Hələ də kənarda qalmağın mümkün olduğunu düşünənlər təhlükəli reallıqla üzləşirlər. Dünya onu dayandırmayana qədər İran dayanmayacaq", - ölkənin xarici işlər nazirinin müavini deyib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    МИД Израиля об атаке Ирана на Нахчыван: карнавал закончился, маски сняты
    Israel: Iran has completely lost control over situation

    Son xəbərlər

    16:34

    Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib

    Xarici siyasət
    16:32

    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib

    Maliyyə
    16:31

    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    16:28

    GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:26

    Abşeronda iki günlük körpə ölüb

    Hadisə
    16:26

    Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirir

    Daxili siyasət
    16:24

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldi

    Futbol
    16:21

    Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    16:21

    Naxçıvan aeroportunda daxili və xarici uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti