МИД Израиля об атаке Ирана на Нахчыван: карнавал закончился, маски сняты

Удары Ирана по гражданской инфраструктуре в Азербайджане доказывают то, что Тегеран полностью потерял контроль над ситуацией.

Как передает Report, об этом заявила замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель.

"Сегодня утром в Азербайджане мы получили еще одно доказательство того, что Иран окончательно потерял контроль над ситуацией. Когда режим аятолл запускает ракеты и беспилотники по гражданскому аэропорту еще одной соседней страны, становится ясно: карнавал закончился, маски сняты", - написала она в соцсети Х.

Хаскель заявила, что Тегеран больше не прячется за прокси-организациями, а атакует напрямую, чтобы посеять хаос.

"Кто все еще считает, что можно оставаться в стороне, сталкивается с опасной реальностью. Иран не остановится, пока мир не остановит его", - заключила замглавы МИД страны.