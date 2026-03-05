Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД Израиля об атаке Ирана на Нахчыван: карнавал закончился, маски сняты

    • 05 марта, 2026
    • 15:47
    МИД Израиля об атаке Ирана на Нахчыван: карнавал закончился, маски сняты

    Удары Ирана по гражданской инфраструктуре в Азербайджане доказывают то, что Тегеран полностью потерял контроль над ситуацией.

    Как передает Report, об этом заявила замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель.

    "Сегодня утром в Азербайджане мы получили еще одно доказательство того, что Иран окончательно потерял контроль над ситуацией. Когда режим аятолл запускает ракеты и беспилотники по гражданскому аэропорту еще одной соседней страны, становится ясно: карнавал закончился, маски сняты", - написала она в соцсети Х.

    Хаскель заявила, что Тегеран больше не прячется за прокси-организациями, а атакует напрямую, чтобы посеять хаос.

    "Кто все еще считает, что можно оставаться в стороне, сталкивается с опасной реальностью. Иран не остановится, пока мир не остановит его", - заключила замглавы МИД страны.

    İsrail XİN İranın Naxçıvana hücumu barədə: karnaval bitdi, maskalar düşdü
    Israel: Iran has completely lost control over situation
