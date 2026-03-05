İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "Şahdağ"da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunun ikinci günü başa çatıb

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 15:59
    Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunun ikinci günü başa çatıb

    "Şahdağ" Turiz Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kuboku yarışlarının ikinci gününə yekun vurulub.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, idmançılar bu dəfə qarışıq estafet (mixed relay) növü üzrə mübarizə aparıblar.

    Yeniyetmə kişi və qadınlar

    1. Almaniya

    2. İspaniya

    3. Rusiya

    Yetkin kişi və qadınlar:

    1. İsveçrə

    2. İtaliya

    3. Almaniya

    Qeyd edək ki, Azərbaycanı qarışıq estafet növündə Nəzrin Qəribova və Nəbiyulla Qələbəqiyev təmsil edib.

    Martın 8-nə kimi davam edəcək yarışlarda U-18 və U-20 kategoriyasından olan qadınlar və kişilər fərdi və vertikal növlərdə mübarizə aparacaqlar.

    Turnir Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Yarışda Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, İtaliya, İsveçrə, Sloveniya, Almaniya, İspaniya, Avstriya, Norveç, Bolqarıstan, Çexiya, Polşa, Rusiya, Slovakiya, Yunanıstan, Andorra və İsveçdən ümumilikdə 124 idmançı iştirak edir.

    xizək alpinizmi Avropa çempionatı Dünya Kuboku qarışıq estafet Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyası

