    Moldova İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 16:01
    Moldova İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Moldovanın xarici işlər naziri Mihai Popşoy X sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Moldova mülki infrastruktura yönəlmiş və dinc sakinlərin yaralanmasına səbəb olan Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına hücumları qətiyyətlə pisləyir", - o yazıb.

    XİN rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Moldova Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edir, onun suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstəyini təsdiqləyir.

