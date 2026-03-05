Moldova İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 16:01
Moldova İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Moldovanın xarici işlər naziri Mihai Popşoy X sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"Moldova mülki infrastruktura yönəlmiş və dinc sakinlərin yaralanmasına səbəb olan Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına hücumları qətiyyətlə pisləyir", - o yazıb.
XİN rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Moldova Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edir, onun suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstəyini təsdiqləyir.
Son xəbərlər
16:34
Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyibXarici siyasət
16:32
TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçibMaliyyə
16:31
İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridirXarici siyasət
16:28
GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyibXarici siyasət
16:26
Abşeronda iki günlük körpə ölübHadisə
16:26
Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirirDaxili siyasət
16:24
Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldiFutbol
16:21
Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıqXarici siyasət
16:21