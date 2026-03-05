Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 15:58
    Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

    Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Молдова решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, направленные против гражданской инфраструктуры и приведшие к ранению мирных жителей", - написал он.

    Глава МИД также отметил, что Молдова выражает солидарность с Азербайджаном и подтверждает свою поддержку его суверенитету и территориальной целостности.

    Молдова Михай Попшой Удар по аэропорту Нахчывана
    Moldova İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir
