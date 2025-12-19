WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)

    Maliyyə
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1280 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9921

    100 Rusiya rublu

    2,1280

    1 Avstraliya dolları

    1,1235

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0186

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1150

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2414

    1 Danimarka kronu

    0,2667

    1 Gürcü larisi

    0,6305

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2735

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1830

    1 İsveçrə frankı

    2,1380

    1 İsrail şekeli

    0,5295

    1 Kanada dolları

    1,2331

    1 Küveyt dinarı

    5,5347

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3296

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5142

    1 Moldova leyi

    0,1012

    1 Norveç kronu

    0,1673

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6052

    1 Polşa zlotası

    0,4741

    1 Rumıniya leyi

    0,3914

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3167

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3239

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0894

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9795

    Qızıl

    7350,6045

    Gümüş

    111,2846

    Platin

    3270,5110

    Palladium

    2872,9490
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)

