Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)
- 19 декабря, 2025
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7% - до 2,128 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9921
|
100 российских рублей
|
2,1280
|
1 австралийский доллар
|
1,1235
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0186
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1150
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
1 китайский юань
|
0,2414
|
1 датская крона
|
0,2667
|
1 грузинский лари
|
0,6305
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2735
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1830
|
1 швейцарский франк
|
2,1380
|
1 израильский шекель
|
0,5295
|
1 канадский доллар
|
1,2331
|
1 кувейтский динар
|
5,5347
|
100 казахстанских тенге
|
0,3296
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5142
|
1 молдавский лей
|
0,1012
|
1 норвежская крона
|
0,1673
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6052
|
1 польский злотый
|
0,4741
|
1 румынский лей
|
0,3914
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3167
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3239
|
1 Турецкая лира
|
0,0397
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0894
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9795
|
Золото
|
7350,6045
|
Серебро
|
111,2846
|
Платина
|
3270,5110
|
Палладий
|
2872,9490