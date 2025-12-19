Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)

    Финансы
    • 19 декабря, 2025
    • 09:24
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7% - до 2,128 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9921

    100 российских рублей

    2,1280

    1 австралийский доллар

    1,1235

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0186

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1150

    1 чешская крона

    0,0818

    1 китайский юань

    0,2414

    1 датская крона

    0,2667

    1 грузинский лари

    0,6305

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2735

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1830

    1 швейцарский франк

    2,1380

    1 израильский шекель

    0,5295

    1 канадский доллар

    1,2331

    1 кувейтский динар

    5,5347

    100 казахстанских тенге

    0,3296

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5142

    1 молдавский лей

    0,1012

    1 норвежская крона

    0,1673

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6052

    1 польский злотый

    0,4741

    1 румынский лей

    0,3914

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3167

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3239

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0894

    1 Новозеландский доллар

    0,9795

    Золото

    7350,6045

    Серебро

    111,2846

    Платина

    3270,5110

    Палладий

    2872,9490
    курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)
    CBA currency exchange rates (19.12.2025)

