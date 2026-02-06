Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с неисправной лодки в Каспийском море

    Происшествия
    • 06 февраля, 2026
    • 09:37
    На горячую линию МЧС 112 поступила информация о нахождении граждан в беспомощном состоянии в море.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на территории Гарадагского района Баку.

    На место происшествия были направлены водолазы и спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    В ходе спасательной операции оставшиеся без помощи в море на расстоянии примерно 1 км от берега из-за неисправности двигателя рыболовной лодки Рахман Мамедов (1994 г.р.), Али Алиев (1986 г.р.), Интигам Мамедов (1981 г.р.) и Илькин Гулиев (1980 г.р.) были спасены и доставлены на берег.

    рыбаки МЧС спасение Каспийское море
    Фото
    Xəzər dənizində köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib
    Лента новостей