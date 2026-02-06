Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с неисправной лодки в Каспийском море

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о нахождении граждан в беспомощном состоянии в море.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на территории Гарадагского района Баку.

На место происшествия были направлены водолазы и спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В ходе спасательной операции оставшиеся без помощи в море на расстоянии примерно 1 км от берега из-за неисправности двигателя рыболовной лодки Рахман Мамедов (1994 г.р.), Али Алиев (1986 г.р.), Интигам Мамедов (1981 г.р.) и Илькин Гулиев (1980 г.р.) были спасены и доставлены на берег.