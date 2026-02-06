İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Xəzər dənizində köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib

    Hadisə
    • 06 fevral, 2026
    • 08:56
    Xəzər dənizində köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində dənizdə nəzarətsiz ərazidə vətəndaşların köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.

    Həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində balıqçı qayığının mühərrikində yaranan nasazlıq səbəbindən sahildən təqribən 1 km. məsafədə dənizdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlar; - 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Rəhman Mərifət oğlu, 1986-cı il təvəllüdlü Əliyev Əli Ramiz oğlu, 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov İntiqam İslam oğlu və 1980-cı il təvəllüdlü Quliyev İlkin Şakir oğlu xilasedicilər tərəfindən xilas olunaraq sahilə çıxmaları təmin edilib.

    Balıqçı qayığı Xəzər dənizi FHN
    Foto
    Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с неисправной лодки в Каспийском море

    Son xəbərlər

    10:11

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    10:10

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    10:08

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09:58

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    09:49

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    09:47

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    09:43
    Foto

    Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib

    İKT
    09:35

    Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    09:31

    KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti