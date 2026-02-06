Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2026)

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов Милли Меджлис

В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший Другие страны

В Казахстане задержаны 20 представителей ОПГ В регионе

Фото Рашад Набиев обсудил механизмы поддержки с представителями стартапов ИКТ

Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества Внешняя политика

Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами" В регионе

Нефть подорожала на ожиданиях новостей о ходе переговоров между Ираном и США Энергетика

Фото Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с неисправной лодки в Каспийском море Происшествия