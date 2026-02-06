Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2026)
Финансы
- 06 февраля, 2026
- 09:11
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,91
|
- 0,09
|
7,06
|
WTI (долл/барр)
|
63,66
|
- 0,11
|
6,24
|
Золото (долл/унция)
|
4 843,00
|
- 61,20
|
501,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 908,72
|
- 592,58
|
845,43
|
S&P 500
|
6 798,40
|
- 84,32
|
- 47,10
|
Nasdaq
|
22 540,59
|
- 363,99
|
- 701,40
|
Nikkei
|
54 061,92
|
310,39
|
3 722,44
|
Dax
|
24 491,06
|
- 111,98
|
0,65
|
FTSE 100
|
10 309,22
|
- 93,12
|
377,84
|
CAC 40 INDEX
|
8 238,17
|
- 23,99
|
88,67
|
Shanghai Composite
|
4 076,69
|
- 25,83
|
107,85
|
Bist 100
|
13 589,14
|
- 302,07
|
2 327,62
|
RTS
|
1 126,36
|
- 10,81
|
12,23
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1794
|
0,0004
|
0,0049
|
USD/GBP
|
1,3558
|
- 0,0070
|
0,0085
|
JPY/USD
|
156,6600
|
- 0,1900
|
0,2100
|
RUB/USD
|
76,7395
|
0,1926
|
- 2,0105
|
TRY/USD
|
43,6143
|
0,0788
|
0,6581
|
CNY/USD
|
6,9398
|
-0,0052
|
- 0,0492
