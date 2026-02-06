Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.02.2026)
Maliyyə
- 06 fevral, 2026
- 09:03
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
67,91
- 0,09
7,06
Neft WTI (dollar/barel)
63,66
- 0,11
6,24
Qızıl (dollar/unsiya)
4 843,00
- 61,20
501,90
İndekslər
Dow-Jones
48 908,72
- 592,58
845,43
S&P 500
6 798,40
- 84,32
- 47,10
Nasdaq
22 540,59
- 363,99
- 701,40
Nikkei
54 061,92
310,39
3 722,44
Dax
24 491,06
- 111,98
0,65
FTSE 100
10 309,22
- 93,12
377,84
CAC 40 INDEX
8 238,17
- 23,99
88,67
Shanghai Composite
4 076,69
- 25,83
107,85
Bist 100
13 589,14
- 302,07
2 327,62
RTS
1 126,36
- 10,81
12,23
Valyuta
USD/EUR
1,1794
0,0004
0,0049
USD/GBP
1,3558
- 0,0070
0,0085
JPY/USD
156,6600
- 0,1900
0,2100
RUB/USD
76,7395
0,1926
- 2,0105
TRY/USD
43,6143
0,0788
0,6581
CNY/USD
6,9398
-0,0052
- 0,0492
