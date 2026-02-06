İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.02.2026)

    Maliyyə
    • 06 fevral, 2026
    • 09:03
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,91

    - 0,09

    7,06

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,66

    - 0,11

    6,24

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 843,00

    - 61,20

    501,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 908,72

    - 592,58

    845,43

    S&P 500

    6 798,40

    - 84,32

    - 47,10

    Nasdaq

    22 540,59

    - 363,99

    - 701,40

    Nikkei

    54 061,92

    310,39

    3 722,44

    Dax

    24 491,06

    - 111,98

    0,65

    FTSE 100

    10 309,22

    - 93,12

    377,84

    CAC 40 INDEX

    8 238,17

    - 23,99

    88,67

    Shanghai Composite

    4 076,69

    - 25,83

    107,85

    Bist 100

    13 589,14

    - 302,07

    2 327,62

    RTS

    1 126,36

    - 10,81

    12,23

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1794

    0,0004

    0,0049

    USD/GBP

    1,3558

    - 0,0070

    0,0085

    JPY/USD

    156,6600

    - 0,1900

    0,2100

    RUB/USD

    76,7395

    0,1926

    - 2,0105

    TRY/USD

    43,6143

    0,0788

    0,6581

    CNY/USD

    6,9398

    -0,0052

    - 0,0492
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.02.2026)

