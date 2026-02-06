Прошло три года со дня разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции

Прошло три года со дня разрушительных землетрясений в Турции, унесших жизни более 53 тысяч человек.

Как напоминает Report, 6 февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны и были названы турецкими властями "катастрофой века".

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях Турции и соседних государствах. Два землетрясения, произошедшие с разницей в несколько часов и длившиеся в общей сложности 105 секунд, привели к гибели 53 537 человек, еще 107 213 пострадали. Было разрушено около 39 тысяч зданий, в 26 тысячах из них проводились поисково-спасательные работы. Среди погибших оказались четверо азербайджанских студентов.

Сдвиги земной коры вызвали масштабные разрушения: в провинции Хатай образовалась трещина протяженностью 400 метров, в районе Нурдагы в Газиантепе разлом разделил одно из сел на две части, село Чыглы в Кахраманмараше сместилось на 6,5 метра, а село Дегирменкая - на 6 метров.

После трагедии в стране был объявлен высший, четвертый уровень ЧС, и Анкара обратилась за международной помощью. В зону бедствия прибыли поисково-спасательные отряды из 90 стран. Первой страной, направившей своих спасателей, стал Азербайджан. В Турцию были отправлены 725 человек, в том числе 41 медик.

Подразделения МЧС Азербайджана участвовали как в поисково-спасательных, так и в гуманитарных операциях. Азербайджанские специалисты оставались в зоне бедствия до первой недели марта и стали последней иностранной группой, покинувшей Турцию. Спасатели извлекли из-под завалов живыми 53 человека.

Вскоре после катастрофы при поддержке Азербайджана в Кахраманмараше был построен "Азербайджанский квартал", включающий 456 квартир и 328 нежилых помещений.