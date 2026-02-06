Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2026)

    Финансы
    • 06 февраля, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06%, до 2,0052 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,3%, до 2,2154 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0052

    100 российских рублей

    2,2154

    1 австралийский доллар

    1,1802

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1158

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2450

    1 датская крона

    0,2685

    1 грузинский лари

    0,6325

    1 гонконгский доллар

    0,2176

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3052

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1880

    1 швейцарский франк

    2,1892

    1 израильский шекель

    0,5437

    1 канадский доллар

    1,2413

    1 кувейтский динар

    5,5312

    100 казахстанских тенге

    0,3427

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5272

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1737

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6076

    1 польский злотый

    0,4744

    1 румынский лей

    0,3937

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3346

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3335

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0854

    1 Новозеландский доллар

    1,0146

    Золото

    8174,1950

    Серебро

    123,0588

    Платина

    3350,1390

    Палладий

    2779,3640
    курсы валют ЦБА Доллар США
