    CBA currency exchange rates (06.02.2026)

    Finance
    • 06 February, 2026
    • 09:36
    CBA currency exchange rates (06.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.06% to 2.0052 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.3% to 2.2154 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0052

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2154

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1802

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1158

    100 KRW (South Korean won)

    0.0826

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2450

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2685

    1 DKK (Danish krone)

    0.6325

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2176

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0188

    1 INR (Indian rupee)

    2.3052

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1880

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1892

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5437

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2413

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5312

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3427

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4662

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5272

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.1007

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1737

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0139

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6076

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4744

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3937

    1 RON (Romanian leu)

    0.0171

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3346

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4533

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3335

    1 SDR (IMF)

    0.0390

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0394

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0854

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0146

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,174.1950

    Gold (1 ounce)

    123.0588

    Silver (1 ounce)

    3,350.1390

    Platinum (1 ounce)

    2,779.3640

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
