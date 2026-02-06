İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2026)

    Maliyyə
    • 06 fevral, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0052 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2154 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0052

    100 Rusiya rublu

    2,2154

    1 Avstraliya dolları

    1,1802

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1158

    1 Çexiya kronu

    0,0826

    1 Çin yuanı

    0,2450

    1 Danimarka kronu

    0,2685

    1 Gürcü larisi

    0,6325

    1 Honq Konq dolları

    0,2176

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3052

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1880

    1 İsveçrə frankı

    2,1892

    1 İsrail şekeli

    0,5437

    1 Kanada dolları

    1,2413

    1 Küveyt dinarı

    5,5312

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3427

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5272

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1737

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6076

    1 Polşa zlotası

    0,4744

    1 Rumıniya leyi

    0,3937

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3346

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3335

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0854

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0146

    Qızıl

    8174,1950

    Gümüş

    123,0588

    Platin

    3350,1390

    Palladium

    2779,3640
