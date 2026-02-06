Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2026)
- 06 fevral, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0052 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2154 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0052
|
100 Rusiya rublu
|
2,2154
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1802
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1158
|
1 Çexiya kronu
|
0,0826
|
1 Çin yuanı
|
0,2450
|
1 Danimarka kronu
|
0,2685
|
1 Gürcü larisi
|
0,6325
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2176
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3052
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1880
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1892
|
1 İsrail şekeli
|
0,5437
|
1 Kanada dolları
|
1,2413
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5312
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3427
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5272
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1737
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6076
|
1 Polşa zlotası
|
0,4744
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3937
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3346
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3335
|
Türk lirəsi
|
0,0390
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0854
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0146
|
Qızıl
|
8174,1950
|
Gümüş
|
123,0588
|
Platin
|
3350,1390
|
Palladium
|
2779,3640