Нефть подорожала на ожиданиях новостей о ходе переговоров между Ираном и США

Цены на нефть выросли в пятницу утром, инвесторы ожидают новостей о ходе предстоящих переговоров между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до $67,92 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до $63,69.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, четвертым по величине производителем нефти в ОПЕК+. Позднее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой.