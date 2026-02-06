Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Нефть подорожала на ожиданиях новостей о ходе переговоров между Ираном и США

    Энергетика
    06 февраля, 2026
    • 09:37
    Нефть подорожала на ожиданиях новостей о ходе переговоров между Ираном и США

    Цены на нефть выросли в пятницу утром, инвесторы ожидают новостей о ходе предстоящих переговоров между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до $67,92 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до $63,69.

    Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, четвертым по величине производителем нефти в ОПЕК+. Позднее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой.

    нефть Brent WTI фьючерсы ядерная сделка
