Ilham Aliyev WUF13 Budget package
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package

    CBA currency exchange rates (19.12.2025)

    Finance
    • 19 December, 2025
    • 09:53
    CBA currency exchange rates (19.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9921 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.7% to 2.1280 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9921

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1280

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1235

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0186

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1150

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2414

    1 DKK (Danish krone)

    0.2667

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6305

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2735

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1830

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1380

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5295

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2331

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5347

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3296

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5142

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1012

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1673

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6052

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4741

    1 RON (Romanian leu)

    0.3914

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3167

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3239

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0397

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0894

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9795

    Gold (1 ounce)

    7,350.6045

    Silver (1 ounce)

    111.2846

    Platinum (1 ounce)

    3,270.5110

    Palladium (1 ounce)

    2,872.9490
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)

    Latest News

    10:14

    Azeri Light crude rises to $63.87 per barrel

    Energy
    10:02

    Vahan Kostanyan to hold talks at US State Department

    Other countries
    09:53

    CBA currency exchange rates (19.12.2025)

    Finance
    09:48

    Trump suspends green card lottery program

    Other countries
    09:33

    EU extends sanctions against Russia for another 6 months

    Other countries
    09:22

    Trump signs nearly $1 trillion annual defense bill without fanfare

    Other countries
    09:09

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.12.2025)

    Finance
    09:06

    Germany plans expansion of foreign intelligence powers

    Other countries
    09:01

    EU delays Mercosur signing as 25-year curse drags on

    Other countries
    All News Feed